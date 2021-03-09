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Затонувший у берегов Румынии сухогруз перевозил из Ростова уголь

Затонувший у берегов Румынии сухогруз перевозил из Ростова уголь
Сухогруз, который затонул у берегов Румынии в Чёрном море, перевозил уголь из Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота 11 марта.

Как стало известно, сухогруз прибыл в донскую гавань 2 марта. В течение четырёх дней судно Volgo Balt 179 загружало уголь, после чего отправилось в румынский город Констанца. На место назначения сухогруз должен был прибыть 11 марта в восемь часов вечера. Однако в 03:40 по московскому времени экипаж подал сигнал бедствия.

Ранее Rostov.ru писал, что в момент крушения на борту находились 13 человек, все граждане Украины. К сожалению, два члена команды погибли, и ещё один пропал без вести. Остальным людям удалось спастись.

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