Пожар вспыхнул в жилом доме в центре Ростова-на-Дону

Фото: соцсцети.

В центре Ростова-на-Дону произошло возгорание в жилом здании. Очевидцы сообщили об этом в социальных сетях 27 октября.По словам горожан, пожар начался в доме № 6 на проспекте Соколова. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, однако автоцистерна не смогла подъехать к горящему зданию из-за узких проездов. В результате огнеборцам пришлось тушить пожар через территорию соседнего дома.На первом этаже здания находятся автошкола и два магазина. Официальных комментариев от спецслужб на данный момент не поступало.