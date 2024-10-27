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Пожар вспыхнул в жилом доме в центре Ростова-на-Дону

Пожар вспыхнул в жилом доме в центре Ростова-на-Дону
В центре Ростова-на-Дону произошло возгорание в жилом здании. Очевидцы сообщили об этом в социальных сетях 27 октября.

По словам горожан, пожар начался в доме № 6 на проспекте Соколова. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, однако автоцистерна не смогла подъехать к горящему зданию из-за узких проездов. В результате огнеборцам пришлось тушить пожар через территорию соседнего дома.

На первом этаже здания находятся автошкола и два магазина. Официальных комментариев от спецслужб на данный момент не поступало.
Фото: соцсцети.
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