На большой площади горит центральный рынок в Шахтах

В городе Шахты на большой площади полыхает центральный рынок. Происшествие случилось около 16 часов 15 сентября на проспекте Победа Революции.По предварительным данным, площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. Спустя полчаса после начала пожара, ему был объявлен второй ранг сложности. Сейчас с территории рынка эвакуируют людей и стягивают силы.Десятки торговцев со сторон наблюдают, как горит их имущество. Судя по скорости распространения пожара, сумма убытков насчитывает несколько миллионов рублей.