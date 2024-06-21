Последствия ураганного ветра в Ростовской области в ночь на 21 июня

Фото: социальные сети

В ночь на 21 июня на Ростовскую область обрушился настоящий ураган. Сильный ветер стал причиной падения деревьев, столбов, рекламных конструкций и т. д. Кадрами последствий разбушевавшейся стихии поделились очевидцы в социальных сетях.В Ростове напротив дома № 12 на улице Башкирской огромное дерево не выдержало натиска ветра. Гигантское растение упало на дорогу. В этот момент рядом проходил мужчина, которого чудом не задело. Похожая ситуация произошла на улице Таганрогской, 143/6.В городе Таганроге деревья попадали на улицах Петровской, Котлостроительной, Лизы Чайкиной, переулке Клубный и др. Ураганный ветер оборвал линии электропередач, оставив тысячи людей без света.Ураган не обошел стороной и жителей Азова. Пожар на предприятии «Азовпродукт» разгорелся с большой силой, в городе сносило мусорные баки, в лицо пешеходам летел песок.Напомним, что в Ростовской области до конца суток 21 июня действует штормовое предупреждение. Скорость ветра увеличится до 27 метров в секунду. Водителям не рекомендуют оставлять транспортные средства под громоздкими конструкциями и деревьями.