Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Таганроге сильный ветер повалил столб на ГАЗель

В Таганроге сильный ветер повалил столб на ГАЗель
В Ростовской области сильный порыв ветра повалил столб на ГАЗель. Происшествие случилось в Таганроге вечером 20 июня. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Столб упал на припаркованный фургончик на улице Лизы Чайкиной, 84. При падении столб оборвал провода, которые упали на проезжую часть. Из-за этого движение на проезжей части затруднено. Многие водители не готовы рисковать и объезжают опасный отрезок пути.

Жители Ростовской области делятся в социальных сетях, что из-за сильного ветра падают деревья, а машины шатает из стороны в сторону.
По информации регионального ГУ МЧС, такая погода сохранится до конца суток 21 июня.
Фото: соцсети (тг ЧП Таганрог).
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.