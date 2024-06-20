В Таганроге сильный ветер повалил столб на ГАЗель
В Ростовской области сильный порыв ветра повалил столб на ГАЗель. Происшествие случилось в Таганроге вечером 20 июня. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.
Столб упал на припаркованный фургончик на улице Лизы Чайкиной, 84. При падении столб оборвал провода, которые упали на проезжую часть. Из-за этого движение на проезжей части затруднено. Многие водители не готовы рисковать и объезжают опасный отрезок пути.
Жители Ростовской области делятся в социальных сетях, что из-за сильного ветра падают деревья, а машины шатает из стороны в сторону.
По информации регионального ГУ МЧС, такая погода сохранится до конца суток 21 июня.