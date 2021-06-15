Последствия мощного ливня в Ростове: видео

Ранним утром 17 июня на донскую столицу обрушился мощный ливень. Десятки подтоплений, упавшие деревья и поваленные торговые навесы - всего лишь малая часть того, что натворила стихия.В первую очередь, затопленными оказались дороги и некоторые придомовые территории. Так, на Будённовском в воде по щиколотку оказались сотни автомобилистов. Из-за того, что разметку не видно под водой, водители едут по наитию. Сильное течение и плохая видимость провоцируют десятки ДТП.Несмотря на то, что вся вода спускается вниз к набережной, в опасности оказались и районы, расположенные выше. Так, в Обуховском переулке затопило многоквартирный дом. Вода уже проникла в подвальные помещения, что может привести к короткому замыканию. На месте работают спасатели. Подтопления домов произошли и в других районах донской столицы.Помимо этого, по улицам города разбросаны ветки деревьев, конструкции и рекламные щиты.Штормовое предупреждение объявлено как минимум на сутки. На время непогоды постарайтесь не ходить возле шатких конструкций, рекламных щитов, линий электропередачи и мостов. Выходя из дома, мобильный телефон лучше отключить. Если у вас получилось остаться дома во время шторма, следует запастись фонарями на случай отключения электроэнергии.В случае возникновения ЧС, звоните по номеру: 112.