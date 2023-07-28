Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

После взрыва в Таганроге женщину с черепно-мозговой травмой госпитализировали

После взрыва в Таганроге женщину с черепно-мозговой травмой госпитализировали
После взрыва в Таганроге одна из женщин получила тяжелые травмы. Ей потребовалась операция.

Происшествие случилось днем 28 июля в переулке Лермонтовском, 22. Около 16 часов в жилое здание влетел боеприпас. Произошел взрыв. Столб дыма можно было наблюдать почти из любой точки города. Ударная волна была настолько мощной, что дом превратился в руины, а в соседнем жилье вылетели окна.

В результате ЧП пострадали 15 человек, 12 из них доставили в больницу, еще двое отказались ложиться в больницу.

- На месте дежурят две бригады скорой помощи. Детей среди пострадавших нет, - сообщил губернатора Ростовской области.

Также на месте работают спасатели, правоохранители и силовики с газовщкиами. Последние проверяют на утечку газа соседние дома.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.