После взрыва в Таганроге женщину с черепно-мозговой травмой госпитализировали

Фото: Rostov.ru

После взрыва в Таганроге одна из женщин получила тяжелые травмы. Ей потребовалась операция.Происшествие случилось днем 28 июля в переулке Лермонтовском, 22. Около 16 часов в жилое здание влетел боеприпас. Произошел взрыв. Столб дыма можно было наблюдать почти из любой точки города. Ударная волна была настолько мощной, что дом превратился в руины, а в соседнем жилье вылетели окна.В результате ЧП пострадали 15 человек, 12 из них доставили в больницу, еще двое отказались ложиться в больницу.- На месте дежурят две бригады скорой помощи. Детей среди пострадавших нет, - сообщил губернатора Ростовской области.Также на месте работают спасатели, правоохранители и силовики с газовщкиами. Последние проверяют на утечку газа соседние дома.