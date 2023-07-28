В Таганроге рядом с местом взрыва в домах проверяют утечку газа
Рядом с местом взрыва в Таганроге дома проверяют на утечку газа. Специалисты приехали осматривать место ЧП 28 июля около 19:30.
Сотрудники газовой службы проверяют квартиры и частные дома, которые расположены рядом с местом происшествия. Для безопасности горожан некоторые прилегающие улицы обесточили.
Кроме того, на месте работают московские следователи и ОМОН. Вокруг разрушенного дома оцепили территорию.
Система ПВО сбила ракету в небе над Таганрогом около 16 часов 28 июля. Боеприпас приземлился прямо в жилой дом в переулке Лермонтовском, 22. От здания остались лишь груды кирпичей, а в соседних домах разбиты окна.
В результате ЧП пострадали 15 человек. Девять из них госпитализировали, еще шесть получили разовую медпомощь.
После случившегося происшествия в городе планируют ввести режим ЧС.