В Таганроге рядом с местом взрыва в домах проверяют утечку газа

Фото: DonDay.ru.

Рядом с местом взрыва в Таганроге дома проверяют на утечку газа. Специалисты приехали осматривать место ЧП 28 июля около 19:30.Сотрудники газовой службы проверяют квартиры и частные дома, которые расположены рядом с местом происшествия. Для безопасности горожан некоторые прилегающие улицы обесточили.Кроме того, на месте работают московские следователи и ОМОН. Вокруг разрушенного дома оцепили территорию.Система ПВО сбила ракету в небе над Таганрогом около 16 часов 28 июля. Боеприпас приземлился прямо в жилой дом в переулке Лермонтовском, 22. От здания остались лишь груды кирпичей, а в соседних домах разбиты окна.В результате ЧП пострадали 15 человек. Девять из них госпитализировали, еще шесть получили разовую медпомощь.После случившегося происшествия в городе планируют ввести режим ЧС.