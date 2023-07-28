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В Таганроге рядом с местом взрыва в домах проверяют утечку газа

В Таганроге рядом с местом взрыва в домах проверяют утечку газа
Рядом с местом взрыва в Таганроге дома проверяют на утечку газа. Специалисты приехали осматривать место ЧП 28 июля около 19:30.

Сотрудники газовой службы проверяют квартиры и частные дома, которые расположены рядом с местом происшествия. Для безопасности горожан некоторые прилегающие улицы обесточили.

Кроме того, на месте работают московские следователи и ОМОН. Вокруг разрушенного дома оцепили территорию.

Система ПВО сбила ракету в небе над Таганрогом около 16 часов 28 июля. Боеприпас приземлился прямо в жилой дом в переулке Лермонтовском, 22. От здания остались лишь груды кирпичей, а в соседних домах разбиты окна.

В результате ЧП пострадали 15 человек. Девять из них госпитализировали, еще шесть получили разовую медпомощь.

После случившегося происшествия в городе планируют ввести режим ЧС.
Фото: DonDay.ru.
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