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После пожара ростовчанин попал в больницу с ожогами и отравлением

После пожара ростовчанин попал в больницу с ожогами и отравлением
Житель Ростова-на-Дону пострадал в результате пожара. Происшествие случилось во флигеле частного дома на улице Скрыпника. Сообщение о ЧП поступило около 21 часа 24 марта.

Площадь пожара составила 25 квадратных метров. На тушение ушло примерно 20 минут. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, на месте работали 32 спасателя и восемь единиц техники.

В результате происшествия пострадал один человек. В больницу доставили 50-летнего мужчину. У него диагностировали ожоги второй степени и отравление угарным газом.

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