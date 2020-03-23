После пожара ростовчанин попал в больницу с ожогами и отравлением



Житель Ростова-на-Дону пострадал в результате пожара. Происшествие случилось во флигеле частного дома на улице Скрыпника. Сообщение о ЧП поступило около 21 часа 24 марта.



Площадь пожара составила 25 квадратных метров. На тушение ушло примерно 20 минут. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, на месте работали 32 спасателя и восемь единиц техники.



В результате происшествия пострадал один человек. В больницу доставили 50-летнего мужчину. У него диагностировали ожоги второй степени и отравление угарным газом.