В Ростове-на-Дону после пожара мужчину доставили в больницу с ожогами



Один человек пострадал в результате пожара в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось в Пролетарском районе около полудня 27 марта. На улице 33-я Линия горел жилой дом.



Огонь охватил площадь в два квадратных метра. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, на место выезжали 12 человек личного состава и три единицы техники.



В результате пожара пострадал один человек. Ожоги получил 44-летний мужчина, медики доставили его в больницу. Причина возгорания устанавливается.