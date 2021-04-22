Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

После массового ДТП с автобусом скончался 38-летний дончанин

После массового ДТП с автобусом скончался 38-летний дончанин
На фото: Андрей Талашкевич, погибший после массового ДТП с автобусом.

После массового ДТП с участием автобуса в Ростовской области скончался 38-летний мужчина - Андрей Талашкевич. Авария произошла около 19 часов 24 апреля в Аксайском районе.

Как ранее сообщалось, пассажирский транспорт №12 ехал в сторону поселка Большой Лог. Водитель уже подъезжал к гаражу, оставалось только преодолеть продолжительный спуск. Однако добраться до места так и не удалось. Автобус попал в ДТП с двумя иномарками.

В результате аварии машины «Тойота Рав 4» и «Хендай» получили значительные повреждения. Автобус практически подмял под себя переднюю часть кроссовера. Другая иномарка врезалась в бок общественного транспорта.

На фото: массовая авария с пассажирским автобусом, после которой погиб Александр Талашкевич.

Тогда в ГИБДД сообщили, что в ДТП никто не пострадал. Однако через несколько дней после происшествия в редакцию DonDay.ru обратилась одна из участниц аварии. Александра Талашкевич рассказала, что в ДТП погиб ее супруг - Александр. Сама женщина вместе с 13-летней дочерью с травмами находятся в больнице.

- Мой муж, водитель «Тойота Рав 4», скончался в реанимации. Я нахожусь в больнице с переломами. У дочери перелом носа, многочисленные ушибы, сотрясение мозга, выбиты зубы, – рассказала женщина.

По словам знакомым семьи, Александре необходима операция. Из-за тяжелых переломов она не может попрощаться с мужем.

На фото: семья Талашкевич.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.