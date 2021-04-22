После массового ДТП с автобусом скончался 38-летний дончанин
На фото: Андрей Талашкевич, погибший после массового ДТП с автобусом.
После массового ДТП с участием автобуса в Ростовской области скончался 38-летний мужчина - Андрей Талашкевич. Авария произошла около 19 часов 24 апреля в Аксайском районе.
Как ранее сообщалось, пассажирский транспорт №12 ехал в сторону поселка Большой Лог. Водитель уже подъезжал к гаражу, оставалось только преодолеть продолжительный спуск. Однако добраться до места так и не удалось. Автобус попал в ДТП с двумя иномарками.
В результате аварии машины «Тойота Рав 4» и «Хендай» получили значительные повреждения. Автобус практически подмял под себя переднюю часть кроссовера. Другая иномарка врезалась в бок общественного транспорта.
На фото: массовая авария с пассажирским автобусом, после которой погиб Александр Талашкевич.
Тогда в ГИБДД сообщили, что в ДТП никто не пострадал. Однако через несколько дней после происшествия в редакцию DonDay.ru обратилась одна из участниц аварии. Александра Талашкевич рассказала, что в ДТП погиб ее супруг - Александр. Сама женщина вместе с 13-летней дочерью с травмами находятся в больнице.
- Мой муж, водитель «Тойота Рав 4», скончался в реанимации. Я нахожусь в больнице с переломами. У дочери перелом носа, многочисленные ушибы, сотрясение мозга, выбиты зубы, – рассказала женщина.
По словам знакомым семьи, Александре необходима операция. Из-за тяжелых переломов она не может попрощаться с мужем.
На фото: семья Талашкевич.