Пассажирский автобус стал участником массового ДТП под Ростовом. Происшествие случилось 24 апреля около 19:00.Водитель общественного транспорта направлялся в сторону поселка Большой Лог Аксайского района. Мужчина ехал в гараж, чтобы оставить там свой транспорт на ночь. Но до места ему доехать так и не удалось. На подъезде к поселку автобус столкнулся с кроссовером. Еще одним участником ДТП стала иномарка, которая судя по всему въехала в боковую часть общественного транспорта.В результате аварии все автомобили получили достаточно серьезные повреждения. Автобусу досталось меньше всего. К счастью, никто не пострадал. Подробности произошедшего уточняются.