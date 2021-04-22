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Пассажирский автобус стал участником массового ДТП под Ростовом

Пассажирский автобус стал участником массового ДТП под Ростовом

Пассажирский автобус стал участником массового ДТП под Ростовом. Происшествие случилось 24 апреля около 19:00.

Водитель общественного транспорта направлялся в сторону поселка Большой Лог Аксайского района. Мужчина ехал в гараж, чтобы оставить там свой транспорт на ночь. Но до места ему доехать так и не удалось. На подъезде к поселку автобус столкнулся с кроссовером. Еще одним участником ДТП стала иномарка, которая судя по всему въехала в боковую часть общественного транспорта.



В результате аварии все автомобили получили достаточно серьезные повреждения. Автобусу досталось меньше всего. К счастью, никто не пострадал. Подробности произошедшего уточняются.

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