Жители Ростова просят установить на Текучева светофор на пешеходном переходе

Фото: Дондей

Жители Ростова просят установить на улице Текучева светофор на пешеходном переходе. Об этом сообщает портал DonDay.Возле дома № 205А на площади Химиков, рядом с кольцом, расположен пешеходный переход. Он охватывает шесть полос движения: три в одном направлении и три в другом. Однако этот переход не регулируется светофором, что делает его опасным для пешеходов. Из-за интенсивного автомобильного потока люди стараются избегать его, предпочитая искать более безопасные маршруты.— На этом огромном переходе просто нет светофора. Мне страшно каждый раз выходить на дорогу, — поделилась жительница Ростова. - Приходится ждать людей и переходить группой, либо вообще делать круг, чтобы обойти. Но это тоже неудобно.Жители города считают, что установка светофора сделает улицу безопаснее для пешеходов. Кроме того, неподалеку от пешеходного перехода ведется масштабная стройка. После завершения работ в новый жилой комплекс заселятся сотни семей с детьми. Поэтому установка светофора необходима.