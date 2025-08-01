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Как сообщил глава района Василий Даниленко, в Неклиновском районе на поврежденных БПЛА территориях введут режим ЧС.Ростовская область 1 августа подверглась массированной атаке беспилотников. Пострадала территория Неклиновского района. В селе Петрушино Новобессергеневского сельского поселения зафиксированы повреждения в двух частных домах.В селе Новобессергеневка упали осколки беспилотника, что привело к возгоранию крыши частного дома.- На месте работали специалисты экстренных служб, сейчас к работе приступает комиссия по оценке ущерба, - добавил глава.Всего минувшей ночью были сбиты 12 БПЛА, по информации Минобороны.