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Появились подробности смертельной аварии с пешеходом в Ростове. ДТП произошло 1 марта около 21:30.По улице Фурмановской ехал «Фольксваген Поло», которым управлял 33-летний парень. По предварительным данным, в районе дома № 131/1 в это время дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу переходила 25-летняя девушка. Автомобилист не успел затормозить и сбил пешехода.В УГИБДД по Ростовской области рассказали, что в результате ДТП девушка скончалась на месте до приезда скорой помощи.