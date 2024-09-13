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Появились кадры тушения пожара после удара молнии под Ростовом

Появились кадры тушения пожара после удара молнии под Ростовом
ГУ МЧС по Ростовской области опубликовало кадры пожара, который произошел после удара молнии под Ростовом. В ночь на 13 сентября загорелся камыш возле южного подъезда к городу.

Пожар тушат около 90 человек с использованием 34 единиц спецтехники. На месте также работают вертолет Ми-8 и пожарный поезд. Уже было сброшено 25 тонн воды.

Тушение затрудняет болотистая местность, которая затрудняет проезд спецтехники. Однако угрозы для населенных пунктов нет. Огонь локализован на площади 5 тысяч квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС по РО
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