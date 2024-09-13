Появились кадры тушения пожара после удара молнии под Ростовом

Фото: ГУ МЧС по РО

ГУ МЧС по Ростовской области опубликовало кадры пожара, который произошел после удара молнии под Ростовом. В ночь на 13 сентября загорелся камыш возле южного подъезда к городу.Пожар тушат около 90 человек с использованием 34 единиц спецтехники. На месте также работают вертолет Ми-8 и пожарный поезд. Уже было сброшено 25 тонн воды.Тушение затрудняет болотистая местность, которая затрудняет проезд спецтехники. Однако угрозы для населенных пунктов нет. Огонь локализован на площади 5 тысяч квадратных метров.