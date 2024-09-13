Фото: ГУ МЧС по РО

Для тушения пожара после удара молнии на южном подъезде к Ростову задействован вертолет Ми-8. Огонь вспыхнул в ночь на 13 сентября на трассе А-135. Огонь охватил два очага: один площадью две тысячи квадратных метров, другой — три тысячи квадратных метров.На место происшествия были направлены вертолет Ми-8 и пожарный поезд. В тушении огня участвуют 87 человек и 34 единицы спецтехники.В ГУ МЧС по Ростовской области заявили, что угрозы населенным пунктам нет.