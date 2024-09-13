Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Для тушения пожара после удара молнии на южном подъезде к Ростову задействован вертолет

Для тушения пожара после удара молнии на южном подъезде к Ростову задействован вертолет
Для тушения пожара после удара молнии на южном подъезде к Ростову задействован вертолет Ми-8. Огонь вспыхнул в ночь на 13 сентября на трассе А-135. Огонь охватил два очага: один площадью две тысячи квадратных метров, другой — три тысячи квадратных метров.

На место происшествия были направлены вертолет Ми-8 и пожарный поезд. В тушении огня участвуют 87 человек и 34 единицы спецтехники.

В ГУ МЧС по Ростовской области заявили, что угрозы населенным пунктам нет.
Фото: ГУ МЧС по РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.