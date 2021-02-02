Погибшая в Ростове 19-летняя девушка выпала из окна на глазах у бабушки
В Ростове 19-летняя девушка разбилась, выпав из окна квартиры на восьмом этаже. Rostov.ru стали известны подробности того трагического вечера.
Вечером 3 февраля в полицию сообщили, что около подъезда девятиэтажного дома на улице Добровольского лежит девушка. Прибывшие медики доставили ее в БСМП-2, но спасти ее так и не удалось. Она скончалась на операционном столе от многочисленных травм, полученных при падении с высоты.
Погибшей оказалась 19-летняя жительница дома Виктория Д. (прим. - имя изменено). Девушка страдала психическим расстройством и проходила лечение в психоневрологическом диспансере. Год назад она была подозреваемой по делу о краже крупной суммы с проникновением в жилище. Родители Виктории заявили в полицию о том, что в их доме пропало более 200 тысяч рублей. Оказалось, что деньги украла их собственная дочь. В день трагедии ее осудили на года условно.
Вернувшись из зала суда домой Виктория начала вести себя неестественно. В этот момент рядом с девушкой была пожилая бабушка, которая попыталась ее успокоить. Внучка выпала из окна прямо на ее глазах.