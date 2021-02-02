В Ростове 19-летняя девушка погибла, выпав из окна квартиры на 8-м этаже

В Ростове 19-летняя девушка разбилась, выпав из окна квартиры на восьмом этаже. Трагедия случилась поздним вечером 3 февраля в одной из многоэтажек на улице Добровольского.По информации собственного источника Rostov.ru, в полицию сообщили о том, что под окнами многоквартирного дома лежит девушка. На место вызвали скорую помощь. Девушка была жива. Медики доставили ростовчанку в БСМП-2. Несмотря на все усилия врачей, спустя несколько часов она умерла от травм, полученных при падении с высоты.- На место выезжали сотрудники правоохранительных органов, - сообщил источник. - В настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося.Личность погибшей установлена. Известно, что она состояла на учете в психоневрологическом диспансере.