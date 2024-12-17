Погибшая девушка в Ростове была из маленького поселка в Якутии

Фото: ростов.ру

Как выяснилось, 21-летняя Ульяна О. приехала учиться в донскую столицу с севера. Молодая девушка родилась в поселке Айхал. Там она жила с родителями, а после школы решилась поступать учиться в университет в Ростове.Родители разрешили своей дочери отправиться на учебу в южные края. В Ростове Ульяна жила вместе с тетей Зоей. В это время в подъезде на девушку напал злоумышленник. Тётя была дома, но не смогла помочь, потому что не услышала криков.Первыми окровавленную девушку увидели соседи. Они вызвали скорую помощь и наложили жгуты, чтобы остановить кровотечение. К сожалению, через несколько часов после прибытия в больницу 21-летняя студентка скончалась.Вторую жертву преступник поджидал на улице Орбитальной. Он напал сзади на парня, который зашёл в подъезд. К счастью, парень остался жив.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В ближайшие два дня подозреваемому будет избрана мера пресечения.