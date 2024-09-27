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Поезд протаранил грузовой автомобиль в Ростовской области

Поезд протаранил грузовой автомобиль в Ростовской области
В Миллеровском районе поезд столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в ДПЧС по Ростовской области.

Как сообщили в департаменте, ДТП произошло 27 сентября около 5:00. В хуторе Кумшатский грузовой автомобиль «ИСУЗУ» хотел пересечь железную дорогу. Внезапно у него отказали тормоза, и он не смог остановиться, чтобы пропустить поезд. В это время по путям двигался поезд. Столкновение избежать не удалось.

От силы удара кабина грузового транспорта превратилась в груду металлолома. Водитель чудом остался жив.
Фото: ДПЧС Ростовской области
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