Поезд протаранил грузовой автомобиль в Ростовской области

Фото: ДПЧС Ростовской области

В Миллеровском районе поезд столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в ДПЧС по Ростовской области.Как сообщили в департаменте, ДТП произошло 27 сентября около 5:00. В хуторе Кумшатский грузовой автомобиль «ИСУЗУ» хотел пересечь железную дорогу. Внезапно у него отказали тормоза, и он не смог остановиться, чтобы пропустить поезд. В это время по путям двигался поезд. Столкновение избежать не удалось.От силы удара кабина грузового транспорта превратилась в груду металлолома. Водитель чудом остался жив.