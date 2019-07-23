Поезд насмерть сбил 90-летнюю женщину в Ростовской области



Пенсионерка погибла под колёсами поезда в Ростовской области. Трагедия случилась в Тарасовском районе около полудня 25 июля.



По пешеходному переходу через железнодорожный переезд шла 90-летняя женщина. В этот момент по рельсам двигался состав. Как сообщили в УТ МВД по СКФО, машинист, заметив, что человек неожиданно вышел на дорогу, резко нажал на тормоз и стал сигналить. Однако пешеход никак не реагировал. К несчастью, машинист не успел затормозить. Он сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте.



Правоохранители проводят проверку.