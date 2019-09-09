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Подвыпивший житель Ростова устроил пожар в квартире

[img=left]https://rostov.ru/uploads/posts/2019-09/1568178935_pozarvkvartire.jpg[/img]
Фото: bryansknovosti.ru
Житель Ростова устроил пожар в своей квартире на улице Тургеневской. ЧП произошло около полуночи 10 сентября.

По данным Управления ГО и ЧС Ростова, мужчина распивал алкоголь. По неосторожности он устроил возгорание в квартире. На место прибыли 36 спасателей и 12 единиц техники. К этому времени горение происходило на площади шесть квадратных метров.

Хозяин квартиры успел наглотаться дыма. С диагнозом «отравление продуктами горения» его госпитализировали. Ростовчанина доставили в БСМП.

Больше в результате происшествия никто не пострадал.

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