Подвыпивший житель Ростова устроил пожар в квартире

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Фото: bryansknovosti.ru

Житель Ростова устроил пожар в своей квартире на улице Тургеневской. ЧП произошло около полуночи 10 сентября.



По данным Управления ГО и ЧС Ростова, мужчина распивал алкоголь. По неосторожности он устроил возгорание в квартире. На место прибыли 36 спасателей и 12 единиц техники. К этому времени горение происходило на площади шесть квадратных метров.



Хозяин квартиры успел наглотаться дыма. С диагнозом «отравление продуктами горения» его госпитализировали. Ростовчанина доставили в БСМП.



Больше в результате происшествия никто не пострадал.