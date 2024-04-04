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В аварии на трассе Волгоград – Сальск пострадали водитель и пассажир ВАЗа

В аварии на трассе Волгоград – Сальск пострадали водитель и пассажир ВАЗа
Под Волгоградом произошло ДТП, в котором пострадали водитель и пассажир. Происшествие случилось 3 апреля около 14:00.

Предварительно, 35-летний водитель «Митсубиси Лансер» ехал по трассе Волгоград – Сальск. Около поселка Кирова мужчина потерял управление. Машина на высокой скорости врезалась в железобетонный блок. Из-за сильного удара легковушку отбросило на проезжающий мимо «ВАЗ-2104», за рулем которого сидел 68-летний мужчина.

В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что в результате ДТП травмы получили пенсионер и его 72-летняя пассажирка. Пострадавших госпитализировали.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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