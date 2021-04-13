Под Волгоградом водитель из Ростовской области спровоцировал ДТП с пострадавшей

Житель Ростовской области спровоцировал аварию. Происшествие случилось утром 15 апреля в Котельниковском районе Волгоградской области.По предварительной информации, 32-летний житель Гуково на «Хендай Солярис» ехал по улице Пугачева в городе Котельниково. Когда мужчина выезжал на улицу Ротмистрова, он не уступил дорогу «Митсубиси Каризма». Водитель корейского авто врезался в иномарку под управлением 46-летнего мужчины. Обе машины получили механические повреждения. В частности, у «Хендай» разбита передняя часть капота.- В результате ДТП пострадала 74-летняя пенсионерка из «Митсубиси», - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.