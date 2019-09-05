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В Волгоградской области водитель, направлявшийся в донской регион, спровоцировал ДТП с пострадавшими

В Волгоградской области водитель, направлявшийся в донской регион, спровоцировал ДТП с пострадавшими
В Волгоградской области водитель, направлявшийся в донской регион, спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими. Авария случилась на 76-м километре автодороги «Волгоград – Каменск-Шахтинский» 6 сентября около 18:30.

Известно, что 17-летний водитель иномарки «Хендай Соната» направлялся в сторону Каменска-Шахтинского. В какой-то момент он начал поворачивать, не пропустив встречный «Хендай Акцент». В результате автомобили столкнулись.

В ГИБДД по Волгоградской области сообщили, что в ДТП пострадали три человека. Травмы получили оба водителя и пассажир иномарки «Хендай Акцент». Людей госпитализировали.

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