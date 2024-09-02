Пожар в станице под Волгодонском тушили почти 100 человек

Фото: ГУ МЧС по РО

В станице Романовской, расположенной в Ростовской области, произошел крупный ландшафтный пожар. Пламя распространилось на 1000 квадратных метров.Как сообщили в ГУ МЧС по региону, возгорание возникло вечером 2 сентября. На его тушение были брошены силы 96 огнеборцев и 21 единицы спецтехники. Огонь удалось локализовать на площади 300 квадратных метров.По информации очевидцев, пожар перекрыл выезд из станицы. Из-за сильного пламени и густого дыма движение по трассе стало опасным, и водители были вынуждены остановить свои автомобили.