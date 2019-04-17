В донской столице в массовом ДТП пострадали два человека



В донской столице в ДТП с участием трех авто пострадали два человека. Авария случилась вечером 18 апреля на проспекте Королева.



По предварительным данным, водитель «Митсубиси» не справился с управлением и въехал в «Хендай Акцент». От удара «Митсубиси» перевернулась на крышу, а «Хендай» врезался в «Киа Рио».



- В результате ДТП травмы получили и были доставлены в больницу водитель и пассажир «Хендай», - рассказали в донском главке. – Проводится проверка.