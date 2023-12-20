Под Ростовом живодер до смерти забил собаку лопатой
Под Ростовом произошел ужасающий случай. Мужчина до смерти забил лопатой собаку. Как сообщил DonDay.ru, 48-летний Манук Ч. обвиняется по статье «Жестокое обращение с животными».
В октябре 2022 года недалеко от села Чалтырь Мясниковского района мужчина разместил капканы возле своего курятника. Таким образом местный житель пытался бороться с бездомными животными, которые крали птицу. В ловушку угодила дворняжка. Собаке перебило лапу. От боли животное скулило на всю промзону.
Манук услышал лай и вышел на улицу. По версии следствия, злоумышленник несколько раз ударил животное лопатой. Дворняжка по кличке Эльза скончалась от полученных травм.
Местные жители нашли убитую собаку и написали заявление в полицию. В ходе допроса Манук признался, что расправился с бедолагой.
Причастность мужчины подтверждают и следы крови на лопате. После экспертизы в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет тюрьмы.