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Под Ростовом живодер до смерти забил собаку лопатой

Под Ростовом живодер до смерти забил собаку лопатой
Под Ростовом произошел ужасающий случай. Мужчина до смерти забил лопатой собаку. Как сообщил DonDay.ru, 48-летний Манук Ч. обвиняется по статье «Жестокое обращение с животными».

В октябре 2022 года недалеко от села Чалтырь Мясниковского района мужчина разместил капканы возле своего курятника. Таким образом местный житель пытался бороться с бездомными животными, которые крали птицу. В ловушку угодила дворняжка. Собаке перебило лапу. От боли животное скулило на всю промзону.

Манук услышал лай и вышел на улицу. По версии следствия, злоумышленник несколько раз ударил животное лопатой. Дворняжка по кличке Эльза скончалась от полученных травм.

Местные жители нашли убитую собаку и написали заявление в полицию. В ходе допроса Манук признался, что расправился с бедолагой.

Причастность мужчины подтверждают и следы крови на лопате. После экспертизы в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет тюрьмы.
Фото: DonDay.ru.
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