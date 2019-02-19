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В Таганроге два раза травили бездомную собаку

В Таганроге два раза травили бездомную собаку
Бездомную собаку два раза пытались отравить в Таганроге. Второй инцидент произошёл 20 февраля.

Возле дома № 19 по улице Пирогова 30 января мерзавцы раскидали колбасу с ядом. Дворняжка Мальвина съела её и через какое-то время стала плохо себя чувствовать. Неравнодушные жители, увидев состояние собаки, отнесли её к ветеринару. Местные зоозащитники неустанно боролись за её жизнь — и вот она выздоровела и вернулась в родной двор.

В Таганроге два раза травили бездомную собаку

Но 20 февраля бедная Мальвина снова отравилась. И снова она лежит под капельницами на грани жизни и смерти. Пока не известно, сможет ли она выкарабкаться. Активисты написали заявление о жестоком обращении с животными и отнесли его в полицию. Там им сказали, что участковый рассмотрит заявление и даст ответ через месяц. Никаких мер по розыску отравителей правоохранители не приняли.

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