Под Ростовом водитель легковушки пострадал в ДТП с грузовиком
Под Ростовом водитель легковушки пострадал в аварии. ДТП случилось 30 ноября около 17:30.
В тот вечер 55-летний мужчина за рулем КамАЗа двигался по Южному подъезду к Ростову. В районе 5-го километра он начал перестраиваться в другой ряд и врезался в «Шевроле» под управлением 34-летнего водителя. От удара легковушку отбросило в сторону, затем она опрокинулась.
— В результате ДТП водитель «Шевроле» получил травмы, — прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.
Легковушка получила механические повреждения. Очевидно, владельцу машины предстоит теперь потратить крупную сумму на ремонт.