Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Под Ростовом водитель легковушки пострадал в ДТП с грузовиком

Под Ростовом водитель легковушки пострадал в ДТП с грузовиком
Под Ростовом водитель легковушки пострадал в аварии. ДТП случилось 30 ноября около 17:30.

В тот вечер 55-летний мужчина за рулем КамАЗа двигался по Южному подъезду к Ростову. В районе 5-го километра он начал перестраиваться в другой ряд и врезался в «Шевроле» под управлением 34-летнего водителя. От удара легковушку отбросило в сторону, затем она опрокинулась.

— В результате ДТП водитель «Шевроле» получил травмы, — прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.

Легковушка получила механические повреждения. Очевидно, владельцу машины предстоит теперь потратить крупную сумму на ремонт.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.