Под Ростовом водитель легковушки пострадал в ДТП с грузовиком

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

Под Ростовом водитель легковушки пострадал в аварии. ДТП случилось 30 ноября около 17:30.В тот вечер 55-летний мужчина за рулем КамАЗа двигался по Южному подъезду к Ростову. В районе 5-го километра он начал перестраиваться в другой ряд и врезался в «Шевроле» под управлением 34-летнего водителя. От удара легковушку отбросило в сторону, затем она опрокинулась.— В результате ДТП водитель «Шевроле» получил травмы, — прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.Легковушка получила механические повреждения. Очевидно, владельцу машины предстоит теперь потратить крупную сумму на ремонт.