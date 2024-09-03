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В Ростовской области в ДТП с двумя легковушками перевернулся грузовик

В Ростовской области в ДТП с двумя легковушками перевернулся грузовик
В хуторе Красный Крым Ростовской области в массовом ДТП с легковушками перевернулся грузовик. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях 2 сентября.

По словам очевидцев, массовое ДТП произошло на улице Молодежной. В районе дома № 2В столкнулись два легковых автомобиля и грузовая «ГАЗель». Удар был такой силы, что грузовик опрокинулся на бок.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в результате аварии никто не пострадал. Повреждения получили только автомобили.
Фото: соцсцети.
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