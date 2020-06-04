Под Ростовом «Рено Логан» врезался в дерево: трое пострадали
В Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» в аварии пострадали три человека. ДТП произошло недалеко от посёлка Щепкин около 22 часов 5 июня.
По предварительным данным, 23-летний водитель «Рено Логана» на большой скорости не справился с управлением. Автомобиль занесло, после чего он врезался в дерево.
- В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира – молодые люди 23 и 18 лет, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Они были доставлены в больницу.
По факту аварии начата проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.
Этой же ночью в Шахтах водитель без прав врезался в дерево. В результате ДТП погиб пассажир.