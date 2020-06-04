Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Под Ростовом «Рено Логан» врезался в дерево: трое пострадали

Под Ростовом «Рено Логан» врезался в дерево: трое пострадали
В Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» в аварии пострадали три человека. ДТП произошло недалеко от посёлка Щепкин около 22 часов 5 июня.

По предварительным данным, 23-летний водитель «Рено Логана» на большой скорости не справился с управлением. Автомобиль занесло, после чего он врезался в дерево.
- В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира – молодые люди 23 и 18 лет, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Они были доставлены в больницу.

По факту аварии начата проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Этой же ночью в Шахтах водитель без прав врезался в дерево. В результате ДТП погиб пассажир.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.