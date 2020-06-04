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В Шахтах водитель без прав врезался в столб: погиб пассажир

В Шахтах водитель без прав врезался в столб: погиб пассажир
В городе Шахты в ДТП погиб пассажир. Авария произошла ночью 6 июня на проспекте Карла Маркса.

По предварительным данным, 32-летний водитель «ВАЗ-2112» без прав не справился с управлением. Легковушка наскочила на бордюр, после чего врезалась в опору уличного освещения.

В результате аварии погиб 32-летний пассажир «двенадцатой», ещё двое пострадали.
- В 2017 году водитель был лишён прав за управлением автомобилем в нетрезвом виде и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Водительское удостоверение мужчина не сдал.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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