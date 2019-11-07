Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Под Ростовом при столкновении двух катеров погиб пенсионер

Под Ростовом при столкновении двух катеров погиб пенсионер
В реке Дон столкнулись два катера. Происшествие случилось в первой половине дня 9 ноября.

По предварительной информации, в Аксайском районе друг в друга врезались два маломерных судна. В результате ЧП погиб 78-летний местный житель. Всего на борту двух лодок находились четыре человека.
- Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев, - сообщила помощник руководителя Южного СУТ СК Анна Терземан. - Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время следователи устанавливают все причины и обстоятельства происшествия. Проводится проверка.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.