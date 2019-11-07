Под Ростовом при столкновении двух катеров погиб пенсионер



В реке Дон столкнулись два катера. Происшествие случилось в первой половине дня 9 ноября.



По предварительной информации, в Аксайском районе друг в друга врезались два маломерных судна. В результате ЧП погиб 78-летний местный житель. Всего на борту двух лодок находились четыре человека.

- Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев, - сообщила помощник руководителя Южного СУТ СК Анна Терземан. - Назначена судебно-медицинская экспертиза.



В настоящее время следователи устанавливают все причины и обстоятельства происшествия. Проводится проверка.



