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Под Ростовом полыхает ландшафтный пожар на большой площади

Под Ростовом полыхает ландшафтный пожар на большой площади
В Ростовской области на огромной территории горят камыш и сухая трава. Возгорание произошло днем 18 августа возле трассы на Ольгинскую.

Чёрный дым распространился на несколько километров. Очевидцы вызвали пожарных. В тушении огня участвуют 16 человек и четыре автоцистерны.

Площадь пожара пока не известна. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что огонь охватил большую территорию.

В донском ГУ МЧС сообщили, что угрозы для населённых пунктов нет.
Фото: соцсети
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