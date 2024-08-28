Под Ростовом полыхает ландшафтный пожар на большой площади
В Ростовской области на огромной территории горят камыш и сухая трава. Возгорание произошло днем 18 августа возле трассы на Ольгинскую.
Чёрный дым распространился на несколько километров. Очевидцы вызвали пожарных. В тушении огня участвуют 16 человек и четыре автоцистерны.
Площадь пожара пока не известна. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что огонь охватил большую территорию.
В донском ГУ МЧС сообщили, что угрозы для населённых пунктов нет.