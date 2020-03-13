Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Под Ростовом на мель село судно с углём

Под Ростовом на мель село судно с углём
В Азовском районе в реке Дон село на мель судно. ЧП произошло около 8 часов утра 16 марта.

Сухогруз Shaman, следовавший из Ростова в Словению, сел на мель рядом с хутором Коса. Судно загружено углём. На его борту находятся 14 членов экипажа. Никто из них не пострадал.
- Ограничений для судоходства и розлива нефтепродуктов нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

В настоящее время к месту инцидента направлен буксир, который снимет судно с мели.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.