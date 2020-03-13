Под Ростовом на мель село судно с углём



В Азовском районе в реке Дон село на мель судно. ЧП произошло около 8 часов утра 16 марта.



Сухогруз Shaman, следовавший из Ростова в Словению, сел на мель рядом с хутором Коса. Судно загружено углём. На его борту находятся 14 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

- Ограничений для судоходства и розлива нефтепродуктов нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.



В настоящее время к месту инцидента направлен буксир, который снимет судно с мели.