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В Дону сняли с мели сухогруз с углём

В Дону сняли с мели сухогруз с углём
Под Ростовом-на-Дону сняли с мели сухогруз. ЧП случилось в Азовском районе утром 16 марта в районе хутора Коса.

Около 8 часов поступило сообщение о том, что на Дону село на мель судно Shaman, перевозившее уголь. Сухогруз направлялся из донской столицы в Словению, на его борту находились 14 членов экипажа. В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области отметили, что ограничений для судоходства нет. Нефтепродукты в воду не попали.

Около 9:30 с помощью буксира Shaman сняли с мели. Он направился в порт Азов на технический осмотр. Если окажется, что на судне нет повреждений, он продолжит свой путь.

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