Следовавшее в Турцию судно село на мель в Ростовской области



Фото: Kubnews.ru

В Ростовской области село на мель судно, следовавшее в Турцию. ЧП произошло в Азово-Донском морском канале 31 января около 16 часов.

- Теплоход двигался по маршруту следования Турция - порт «Азов» для загрузки углём, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. - Судно находится за пределами судового хода.



В спасательном ведомстве добавили, что судовой ход не перекрыт, сухогруз не мешает проходу других судов. Розлива нефтепродуктов не произошло.



Сейчас к теплоходу направляется буксир, чтобы снять его с мели. Экипаж обеспечен водой и едой на несколько дней.