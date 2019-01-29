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Следовавшее в Турцию судно село на мель в Ростовской области

Следовавшее в Турцию судно село на мель в Ростовской области
Фото: Kubnews.ru
В Ростовской области село на мель судно, следовавшее в Турцию. ЧП произошло в Азово-Донском морском канале 31 января около 16 часов.
- Теплоход двигался по маршруту следования Турция - порт «Азов» для загрузки углём, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. - Судно находится за пределами судового хода.

В спасательном ведомстве добавили, что судовой ход не перекрыт, сухогруз не мешает проходу других судов. Розлива нефтепродуктов не произошло.

Сейчас к теплоходу направляется буксир, чтобы снять его с мели. Экипаж обеспечен водой и едой на несколько дней.

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