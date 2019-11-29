В Ростовской области сухогруз сел на мель

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В Ростовской области сухогруз, следующий из Ростова в Турцию, сел на мель. Происшествие случилось 1 декабря в районе Азовского переката.



Судно перевозило подсолнечный шрот. На мель судно село вместе с 14 членами экипажа на борту. Никто не пострадал.



- Судотечности нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Розлива нефтепродуктов не зафиксировано.



Также известно, что севший на мель сухогруз не мешает движению других судов по Дону.