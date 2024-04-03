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В Ростове потушили крупный пожар в ангаре на Левом берегу

В Ростове потушили крупный пожар в ангаре на Левом берегу
В Ростове полностью потушили пожар в ангаре на Левом берегу. Для ликвидации пламени понадобилось почти четыре часа.

Постройка на улице 2-й Луговой, 34 загорелась 3 апреля около 18:30. Пламя охватило все металлическое сооружение, уничтожив запасы топлива и две машины, стоявшие внутри. Площадь ЧП составила около 1 000 квадратных метров.

На место направили 68 спасателей на 23 спецмашинах. Спустя час они локализовали огонь. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, полностью потушить пламя удалось к 22:10.

К счастью, во время происшествия никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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