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Под Ростовом на большой площади горит склад с горюче-смазочными материалами

Под Ростовом на большой площади горит склад с горюче-смазочными материалами
В Ростовской области на большой площади горит склад горюче-смазочных материалов. Складские помещения ООО «Фаворит» загорелись около 17 часов 28 апреля в хуторе Калинин.

По данным МЧС по Ростовской области, площадь пожара в складском помещении составляет порядка тысячи квадратных метров. На месте работают более 50 спасателей и 17 единиц техники.

К счастью, пострадавших в результате происшествия нет.

ООО «Фаворит» существует с января 2020 года. Директором является Людмила Бондаренко. Основная направленность организации - торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями.

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