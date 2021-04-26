Под Ростовом на большой площади горит склад с горюче-смазочными материалами
В Ростовской области на большой площади горит склад горюче-смазочных материалов. Складские помещения ООО «Фаворит» загорелись около 17 часов 28 апреля в хуторе Калинин.
По данным МЧС по Ростовской области, площадь пожара в складском помещении составляет порядка тысячи квадратных метров. На месте работают более 50 спасателей и 17 единиц техники.
К счастью, пострадавших в результате происшествия нет.
ООО «Фаворит» существует с января 2020 года. Директором является Людмила Бондаренко. Основная направленность организации - торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями.