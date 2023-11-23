В хуторе Ростовской области четверо детей погибли, отравившись угарным газом

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области четверо детей отравились угарным газом. О жутком происшествии 23 ноября сообщили в МЧС России.ЧП случилось в Красносулинском районе. Жители хутора Шахтенки оставили детей одних дома. Пока взрослых не было, из печи пошел угарный газ. В считанные минуты несовершеннолетние скончались, надышавшись опасным веществом.Когда родители вернулись домой и увидели тела детей, то вызвали скорую помощь. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать их смерть.- В результате происшествия погибли дети в возрасте 6, 7, 10 и 15 лет, - уточнили в ведомстве.