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В хуторе Ростовской области четверо детей погибли, отравившись угарным газом

В хуторе Ростовской области четверо детей погибли, отравившись угарным газом
В Ростовской области четверо детей отравились угарным газом. О жутком происшествии 23 ноября сообщили в МЧС России.

ЧП случилось в Красносулинском районе. Жители хутора Шахтенки оставили детей одних дома. Пока взрослых не было, из печи пошел угарный газ. В считанные минуты несовершеннолетние скончались, надышавшись опасным веществом.

Когда родители вернулись домой и увидели тела детей, то вызвали скорую помощь. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать их смерть.

- В результате происшествия погибли дети в возрасте 6, 7, 10 и 15 лет, - уточнили в ведомстве.
Фото: Rostov.ru.
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