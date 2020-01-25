Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Таганроге четыре человека отравились угарным газом

В Таганроге четыре человека отравились угарным газом
Четыре жителя Ростовской области пострадали, отравившись газом. Инцидент произошёл в Таганроге 27 января.

Жильцы пятиэтажки на улице Дзержинского нарушили правила пользования оборудованием. В своей квартире они одновременно включили газовый водонагреватель и вытяжку. Из-за этого угарный газ стал поступать в квартиру. Четыре жильца, надышавшись им, получили тяжёлое отравление.

- Нарушение правил эксплуатации газового оборудования стало причиной несчастного случая, - добавили в пресс-службе ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Всех пострадавших доставили в больницу.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.