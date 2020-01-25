В Таганроге четыре человека отравились угарным газом



Четыре жителя Ростовской области пострадали, отравившись газом. Инцидент произошёл в Таганроге 27 января.



Жильцы пятиэтажки на улице Дзержинского нарушили правила пользования оборудованием. В своей квартире они одновременно включили газовый водонагреватель и вытяжку. Из-за этого угарный газ стал поступать в квартиру. Четыре жильца, надышавшись им, получили тяжёлое отравление.



- Нарушение правил эксплуатации газового оборудования стало причиной несчастного случая, - добавили в пресс-службе ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».



Всех пострадавших доставили в больницу.