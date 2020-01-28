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Под Ростовом без вести пропал 89-летний пенсионер

Под Ростовом без вести пропал 89-летний пенсионер
В городе Батайске пропал без вести пожилой местный житель. Об исчезновении пенсионера сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».

Согласно опубликованной информации, 89-летний Виктор Иванович Ткаченко днём 30 января вышел из дома и обратно не вернулся. Спустя несколько часов родные забили тревогу, так как мужчина нуждается в медицинской помощи.

Волонтёры сообщили приметы пропавшего. Рост пенсионера - около 167 сантиметров, у него худощавое телосложение, карие глаза, есть лысина. Из дома батайчанин вышел в чёрной куртке, серо-чёрном пиджаке, чёрной кепке. На ногах – сапоги-заброды. С собой у мужчины был вещмешок.

Всех, кто видел Виктора Ивановича Ткаченко или знает, где он может находиться, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-51 или 112.

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