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Под Батайском в ДТП с длинномером и легковушкой пострадали три человека

Под Батайском в ДТП с длинномером и легковушкой пострадали три человека

В окрестностях Батайска случилась автомобильная авария, в результате которой три человека получили ранения. Происшествие случилось 20 мая около 15:10 на трассе, ведущей к Батайску с северной стороны.

По предварительным данным, виновником ДТП стал 22-летний водитель "Лады Гранты", превысивший допустимую скорость. Автомобиль, двигаясь на большой скорости, врезался в прицеп грузовика "Ситрак", припаркованного на обочине дороги. За рулем грузовика находился 48-летний мужчина.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в результате столкновения пострадали водитель "Гранты" (22 года), а также два его пассажира, в возрасте 26 и 23 лет.
Фото: Дондей
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