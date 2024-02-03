Под Азовом женщина на велосипеде попала под колеса «ГАЗели»

Фото: Rostov.ru.

В Азовском районе Ростовской области водитель «ГАЗели» сбил велосипедистку. Авария произошла вечером 2 февраля в 13 километрах от Азова.Около 18:30 мужчина за рулем фургончика двигался по автодороге Азов — село Александровка — станица Староминская. В этот момент 49-летняя женщина на велосипеде переезжала со встречной полосы на противоположную сторону. Она не сразу увидела авто.Водитель «ГАЗели» ударил по тормозам, но было уже поздно: велосипедистка попала под колеса.По информации УГИБДД по Ростовской области, пострадавшую с травмами доставили в больницу.