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Под Азовом женщина на велосипеде попала под колеса «ГАЗели»

Под Азовом женщина на велосипеде попала под колеса «ГАЗели»
В Азовском районе Ростовской области водитель «ГАЗели» сбил велосипедистку. Авария произошла вечером 2 февраля в 13 километрах от Азова.

Около 18:30 мужчина за рулем фургончика двигался по автодороге Азов — село Александровка — станица Староминская. В этот момент 49-летняя женщина на велосипеде переезжала со встречной полосы на противоположную сторону. Она не сразу увидела авто.

Водитель «ГАЗели» ударил по тормозам, но было уже поздно: велосипедистка попала под колеса.

По информации УГИБДД по Ростовской области, пострадавшую с травмами доставили в больницу.
Фото: Rostov.ru.
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