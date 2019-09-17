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По факту перестрелки в Азове возбудили уголовное дело

По факту перестрелки в Азове возбудили уголовное дело
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту перестрелки в Азове. Сейчас следователи ведут розыск подозреваемых.

Потасовка с применением оружия произошла ночью 17 сентября на улице Привокзальной. Очевидцы позвонили в полицию и сообщили о том, что слышали звуки выстрелов в районе офиса букмекерской конторы. По их словам, в результате перестрелки пострадали несколько человек.

- По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области полковник юстиции Галина Гагалаева.

Сейчас ведётся розыск подозреваемых.

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