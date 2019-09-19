Труп женщины нашли в посадке в Ростовской области



В городе Каменске-Шахтинском обнаружен труп местной жительницы. ЧП случилось днём 23 сентября.



Тело женщины нашли случайные прохожие в районе посёлка Шахтинского, сообщает DonDay.ru. В настоящее время личность погибшей уже установлена. Ею оказалась 57-летняя каменчанка.



На её теле имелись следы насильственной смерти. На место происшествия выезжали сотрудники полиции и Следственного комитета. По предварительным данным, женщина стала жертвой преступления.



По одной из версий, преступник напал на горожанку, когда она выгуливала собаку на пустыре. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.