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Труп женщины нашли в посадке в Ростовской области

Труп женщины нашли в посадке в Ростовской области
В городе Каменске-Шахтинском обнаружен труп местной жительницы. ЧП случилось днём 23 сентября.

Тело женщины нашли случайные прохожие в районе посёлка Шахтинского, сообщает DonDay.ru. В настоящее время личность погибшей уже установлена. Ею оказалась 57-летняя каменчанка.

На её теле имелись следы насильственной смерти. На место происшествия выезжали сотрудники полиции и Следственного комитета. По предварительным данным, женщина стала жертвой преступления.

По одной из версий, преступник напал на горожанку, когда она выгуливала собаку на пустыре. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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