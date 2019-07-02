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По факту гибели детей в водоёме в Ростовской области возбудили уголовное дело

По факту гибели детей в водоёме в Ростовской области возбудили уголовное дело
В Ростовской области по факту гибели двух мальчиков возбудили уголовное дело. Правоохранители разыскивают того, кто незаконно вырыл водоём, в котором дети утонули.

Трагедия произошла 1 июля в станице Будённовской Пролетарского района. Около 18 часов пятилетний и семилетний братья без разрешения взрослых пошли купаться. Через какое-то время родители обнаружили, что малышей нет рядом, и бросились их искать. Отец вместе с местными жителями прочесали водоём и нашли своих детей мёртвыми. Оба ребёнка захлебнулись и утонули.

- По данным следствия, искусственный водоём был вырыт незаконно неустановленным лицом, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Зона была не оборудована для безопасного купания. По факту смерти мальчиков возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В ходе расследования специалисты установят все детали происшествия, а также найдут человека, выкопавшего водоём. Расследование продолжается.

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